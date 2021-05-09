Atatürk Bulvarında temizlik mesaisi

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Atatürk Bulvarında yıkama ve temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlululardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan Atatürk Bulvarı Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler Atatürk Bulvarının caddeleri ve kaldırımlarını köpüklü suyla temizlendikten sonra tazyikli suyla yıkıyor. Temizlik çalışmalarının sonunda ise Atatürk Bulvarı daha temiz bir görünüme kavuştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen çalışmalara katılarak, incelemelerde bulundu.

Atatürk Bulvarının temizlenmesi hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri yerine getirmek için Atatürk Bulvarının yıkama ve temizlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin uzun emekleri sonucunda temizlenen Atatürk Bulvarı şimdi eskisine göre daha temiz bir görünüme kavuştu. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması, daha temiz ve daha güzel bir Turgutlu için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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