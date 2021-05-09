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Sarıgül: “İlk turda bir ittifak fikrini asla doğru bulmayız” Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Biz isteriz ki ilk turda her siyasi parti kendi adayını çıkarsın, ikinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur” “Birinci turda ittifak isteyen muhalefet partileri, genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar”

İHA

Sarıgül: “İlk turda bir ittifak fikrini asla doğru bulmayız” Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Biz isteriz ki ilk turda her siyasi parti kendi adayını çıkarsın, ikinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur” “Birinci turda ittifak isteyen muhalefet partileri, genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa İktidara Hazırlık Merkezinde yaptığı basın toplantısında 2023 yılı seçimleri için tüm hazırlıklarını hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirtti. İlk turda bir ittifak fikrini asla doğru bulmadıklarını kaydeden Sarıgül, “Birinci turda ittifak isteyen muhalefet partileri, genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar. Onun için gerçek oylarının ortaya çıkmasını asla istemiyorlar” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Manisa İktidara Hazırlık Merkezi olarak adlandırılan İl Başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül’ü parti binasının önünde İl Başkanı Hüseyin Surel, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.
Türkiye genelinde teşkilatlarını hızlı bir şekilde kurmaya devam ettiklerini belirten ve haziran ayı ortalarına doğru gerçekleştirecekleri büyük kongre ile seçim yarışına dahil olacaklarını kaydeden Sarıgül il il gezmeye ve partililerle buluşmaya devam ettiğini söyledi. Manisa ziyareti öncesinde parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi bütün yurttaşlarımızı kucaklamak istiyor. Türkiye Değişim Partimizin ötekisi asla ve asla yok. Başı açık kardeşim de bizim, başı kapalı kardeşim de bizim. Türkiye Değişim Partisi dil, din, ırk, kültür ve mezhep farkı gözetmeyen bütün ulusumuzu kucaklayacak Türkiye’mizin demokratik kitle partisidir. Pandemi dolayısıyla özellikle sağlık çalışanlarımıza ödenmesi gereken ödemelerin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Onlar bin bir fedakarlıkla yurttaşlarımızı iyileştirmek için ellerinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Kısa çalışma ödeneği 2 ay uzatıldı ama bu kafi değil. Esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Pandemi dönemi içinde kısa çalışma ödeneğinin mutlaka uzatılmasını önemle iktidardan beklemekteyiz. Çünkü devletimizin ve esnafımızın ışığının sönmemesi lazım. Esnaf dediğimiz zaman 15 milyon yurttaşımızı ilgilendiren bir konudur. EYT’liler bizim için olmazsa olmazdır. Görev verilmeyen öğretmenlerimiz için ben de bir öğretmen olarak üzülüyorum. Görev verilmeyen meslektaşlarımıza mutlaka görev verilmeli. Onlar öğrencilerimizle mutlaka buluşmalıdır. Gençlerin gözlerinden öpüyorum. Korkmayın, çekinmeyin gençler, gelin görüşlerinizi ve düşünceleriniz Türkiye Değişim Partisi’ne anlatın” dedi.

“Her parti kendi adayını çıkarmalı”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gelmesiyle gündeme gelen ittifaklar hakkında da açıklamalarda bulunan Sarıgül, “İttifaklarla ilgili partimizin kurucular kuruluyla yaptığımız toplantılarda, teşkilat başkanlarıyla yaptığımız toplantılarda biz ilk turda bütün milletimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Belki de öylesine bir aday çıkaracağız ki örfüne bağlı, töresine bağlı, bayrağından ayrılmayan, toprağından ayrılmayan inançlara saygılı, laikliği savunan, Atatürk milliyetçiliğini her zaman en önde tutan ilkelerimiz ve prensiplerimizle bizim çıkaracağımız aday ilk turda ipi göğüsleyecek bir aday olacak. O nedenle biz ilk turda bir ittifak fikrini asla doğru bulmuyoruz. Biz isteriz ki ilk turda her siyasi parti kendi adayını çıkarsın, ikinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur. Ama daha birinci turda ben Türkiye Değişim Partimize gönül veren binlerce değişim kadın ve gencinin o kadar emeklerini bir torba içerisine atacağım ve kimin ne oy verdiği belli olmayacak. Birinci turda ittifak isteyen muhalefet partileri, genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar. Onun için gerçek oylarının ortaya çıkmasını asla istemiyorlar. Türkiye Değişim Partisi’nde hiçbir arkadaşım koltuğu korumaz, biz laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin şahlanması için yollardayız” diye konuştu.

“Sosyal devlet, vatandaşına zor gününde destek verendir”
Yaşanan pandemi sürecine dair açıklamalarda da bulunan Sarıgül şunları söyledi:
“Türkiye Değişim Partisi, hiçbir şekilde bazı ana konuları siyaset malzemesi yapmaz. Oy avcılığının peşinden koşmayız. Keşke pandemi süreci içerisinde özellikle kısa çalışma ödeneği de kafi değil, işletmelerin belli cirolarının bir bölümünü mutlaka vermek gerekiyor. Ben 5001000 lira verdim demekle bu kesinlikle olmuyor. Bundan 1 sene önce pazara giden bir ablamız filesini 140 liraya doldurabiliyordu, şu anda 350400 liraya file dolmuyor. Ekonomik sıkıntılar son derece büyük. Ben Manisa’dan iktidara çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet vatandaşının zor gününde vardır. Şu anda yatağına aç giren, çocuğuna süt alamayan evlatlarımız var. Ben her gün sayısız telefon alıyorum. Öylesine insanlardan telefon alıyorum ki dün orta gelirliydi, bugün ekonomik olarak destek istiyor. Bunlardan dolayı çok üzülüyorum. Sosyal devlet, vatandaşına zor gününde destek verendir.”

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