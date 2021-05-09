Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 2 atı itfaiye kurtardı

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 2 sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi mevkiinden geçen Gürdük Çayı'nda vatandaşlar tarafından çay içinde bağlanmış ve terk edilmiş bir şekildeki 2 atın durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar merkez ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çayın her iki kenarına bağlanmış halde 2 at buldu. Çayın içine giren itfaiye ekipleri atları ürkütmeden bağlandıkları yerden çayın kenarına çıkararak kurtardı. Atların sahipsiz oldukları belirtilirken atları kim ya da kimlerin çayın içinde bıraktıkları araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.