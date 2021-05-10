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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla göz dolduruyor

İHA

Şehzadeler Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla göz dolduruyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla göz dolduran Şehzadeler Belediyesi, pandemi süreci ve Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Pandemi sürecinde 6 bin 510 adet erzak kolisini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan ayında da hedefimiz asgari 5 bin erzak kolisi dağıtmak. Paydaşımız olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte her gün bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Çalışmalarımızı, ilkemiz gereği kimseyi mağdur etmeden, olabildiğince gizli, her türlü reklamın ötesinde gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gıda Bankası’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Çelik, burada korona virüs süreci ve Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gıda yardımları
Gerçekleştirdikleri gıda yardımları hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak gıda bankamızda yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine belirlenen kredi miktarınca alışveriş yapma imkanı tanıyoruz. Bu hizmet burada sürekli devam ediyor. Ama Ramazan ayı ve pandemi nedeniyle tam kapanma olunca, esnaflarımızın yanında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına yardımlarımızı ciddi düzeyde artırmış bulunmaktayız. Birimimizden 01 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize 12 bin 120 kez erzak verildi. Pandemi sürecinde ise 6 bin 510 adet erzak kolisi hemşehrilerimize ulaştırıldı. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında da asgari 5 bin adet erzak kolisi dağıtılması hedeflenmekte olup, dağıtım devam etmektedir.” dedi.

“Olabildiğince gizli yapıyoruz”
Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğu günden bugüne değin gıda, kıyafet, ev eşyası gibi yardımlarının devam ettiğini, ancak ilkeleri gereği bu çalışmaları olabildiğince gizli yaptıklarını, reklam malzemesi olarak kullanmadıklarını kaydeden Başkan Çelik, “İlkemiz gereği yardım alan hemşehrilerimizi mağdur etmemek açısından buradaki çalışmalarımızı hiçbir sosyal medya platformunda ya da başka yerde paylaşmadık. Bugün de sadece genel bir açıklama yapıyoruz. Çalışmalarımızı olabildiğince gizli yapıyor, her türlü reklamın ötesinde bunun gizli kaldığında daha kıymetli olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu hizmetimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sıcak yemek dağıtımı devam ediyor
Başkan Çelik, pandemi sürecinin başından beri karantinada olan ya da evinde yemek yapacak sosyo ekonomik durumu olmayan ailelere de sıcak yemek yardımında bulunduklarını ifade ederek, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte bu konuda bir güç birliğine gittiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Ramazan ayı ile birlikte tam kapanma süreci de yaşanınca bir güç birliği yaptık. Paydaşımız olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte her gün bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Burada kriterimiz çok net. Evinde yemek yapabilecek gücü kuvveti olanlara erzak yardımında bulunuyoruz. Ancak bir kap yemek yapabilecek gücü kuvveti olmayanlar ile karantinada olan kişilere bu sıcak yemekler ulaştırılıyor. Belediyemiz bu noktada sivil toplum kuruluşlarıyla güç birliği yaptı.”

Vefa Destek Gruplarına destek olunuyor
Pandemi sürecinde Vefa Destek kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerimiz Covid19 salgınının başladığı günden bu yana Şehzadeler Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Ekiplerinde görev alarak, hemşerilerimizden gelen 489 market alışverişi, 301 eczane ilaç alışverişi ve 288 fatura ve diğer ihtiyaç talepleri olmak üzere, 65 yaş üstü 1078 vatandaşımıza hizmet verdi.” şeklinde konuştu.

'Atma paylaş' projesi
Belediyenin ilçede yaşayan vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusunu artırmak, vatandaşlar arasında gönül köprüleri kurmak hedefiyle hayata geçirdiği 'Atma Paylaş' projesinden de söz eden Başkan Çelik şunları söyledi: “Atma Paylaş projemiz kapsamında 4 bin 371 kişiden ikinci el ev eşyası alındı ve bunlar 2 bin 210 kişiye verilerek, hemşehrilerimizin ihtiyaçları giderildi. Bu kapsamda toplamda 6 bin 581 haneye hizmet verildi. Talepler doğrultusunda da 93 kişiye hasta yatağı teslimi, 20 kişiye engelli tekerlekli sandalye ve 10 vatandaşımıza da yedek parça ve akü konusunda destek verdik.”

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