Mayıs ayının başında hasadına başlanan ve Manisa’nın Turgutlu ilçesine özgü olan Dumanlı Papaz eriğinde üreticiler bir yandan pandemi nedeniyle kapanan pazar yerlerinin sıkıntısını yaşarken dün yaşanan şiddetli rüzgarla yerlere dökülen tonlarca erikle bir mağduriyet daha yaşadı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine özgü tadı ve sululuk oranıyla aranan bir lezzet olan Dumanlı Papaz Eriğinde hasat yaklaşık 10 gün önce başladı. Bu sene rekoltenin yüzde 40 oranında düşük olduğu Dumanlı Papaz Eriğinde 2025 TL ile açılan kilogram fiyatları, 1415 TL’ye kadar düştü. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma dolayısıyla pazar yerlerinin kapanmasıyla üründe bekledikleri fiyatı bulamayan üreticiler dün yaşanan şiddetli rüzgarın ardından tonlarca eriğin yere dökülmesiyle ikinci bir mağduriyet yaşadı.



Pazar yerlerinin açılmasını bekliyorlar

Erik üreticisi Serhat Bülbül, “Dün rüzgardan dolayı baya bir erik döküldü. İkincisi pazarlar kapalı olduğu için erikler satılmıyor. 10 liralık erik 5 liraya satılıyor. Çiftçi çok mağdur. Erikler halde duruyor, satılmıyor. Rüzgardan dolayı baya bir erik döküldü. Bu sene rekoltemiz de geçen seneye göre yüzde 3540 oranında az. Pazar yerleri açılırsa bizim için güzel olacak yoksa perişan durumdayız” dedi.

Dumanlı Papaz Eriğinin aranan bir erik olduğunu kaydeden Bülbül, “Dumanlı Papaz Eriği farklı. Mersin’de de, Aydın’da da, Menemen’de de Adapazarı’nda da erik var ama öncelik Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği. Mersin şuanda eriklerini çöpe döküyor. 2 lira 3 lira. Turgutlu eriği piyasaya çıktığı için ve pazarlar kapalı olduğu için o erikler artık rağbet görmüyor. İlk fiyatlar 25 TL civarındaydı ara ara 20 oldu, 15 oldu dün halde 13 oldu bugün 10 TL’ye bile erik var. Pazarlar kapalı olduğu için İstanbul’dan gelen tüccarlar erik almıyor. Alıcı yok. O yüzden pazar yerlerinin acil açılması gerekiyor. Tüm milletvekillerimize buradan sesleniyoruz. Mayıs ayında başlayan hasadımız haziran ayının başına kadar devam edecek.” diye konuştu.



"10 Liranı altına düşerse bizim için yetersiz olur"

Eriklerine ellerinden geldiğince bakmaya çalıştıklarını kaydeden erik üreticisi Ahmet Akgün, “Yaradan verdiği kadarını veriyor yine. Biz elimizden geldiğince ağaçlarımıza her türlü ilgiyi gösteriyoruz. Yaradanımız nasibimizi bize bırakıyor. Afet yaşadık. Ağa başına 50 kilogram kaybımız var. Bahçeye vurduğumuz zaman bu rakam tonlarla ifade ediliyor. İnşallah fiyatlarımız düzgün olurda zararımız biraz kurtulur. Şuan fiyatlar 141516 TL civarında inşallah bayramdan sonra daha da düşmez. Eğer 10 liranın altında olursa çiftçinin hali meçhul, yetersiz gelir. 10 TL’nin üzerinde olursa daha verimli olur. Hem çiftçi açısından hem yiyen açısından daha fazla verim sağlanır diye düşünüyorum. Dumanlı Papaz Eriği her derde deva. Sulu içinde katkı malzemesi yok kendi özünden alıyor suyunu. Olgunlaşmasını bekliyoruz. Olgunlaştıkça daha da lezzetli olur. Ufak olduğu zaman lezzetli olmaz” dedi.



"Rüzgar eriklerin çoğunu döktü"

Dumanlı Papaz Eriğinin hasadına başlayalı 78 gün olduğunu kaydeden üretici Kamuran Toprak ise şunları söyledi:

“78 gün oldu hasada başlayalı. Daha tam olarak duble olarak eriklerimiz olmadı. Eriklerimiz tam kıvamına geldi büyüdü derken dün çıkan bir rüzgarla mahsullerimizin çoğu yerlere döküldü. Mahsullerimizin çoğu yerlerde ve mağduruz. Şu yasakların biran önce kalkmasını bekliyoruz. Sadece marketler açık ama bizim ürünlerimiz sadece marketlere gitmiyor. İhracatlık eriklerde 1718 TL fiyatlar var ama onun da kalibresinin tutması lazım. İhracata giden malların 3234 kalibre olması lazım. Büyük bir sıkıntı yaşadık. Allah'ım bu afetlerden korusun, çiftçimizin yardımcısı olsun. Bizim tek temennimiz var. Hastalık var zor günlerden geçiyoruz ama biran önce pazarların açılması lazım. Mersin Mut’u görüyorsunuz bütün erikler çöpe gitti. Biz de aynı duruma düşme istemiyoruz. Bir işçinin erik toplaması şuanda erik olmamasından dolayı bize 3 TL’ye mal oluyor. Bir işçi bir kilo erik topluyor 3 lira, 60 kilo erik topluyor 2 Lira. Pazarların biran önce açılması gerekiyor. Hollanda, İsveç ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Ama tır tır gitmiyor. Kuru üzüm veya diğer meyveler gibi gitmiyor. Kirazın yanında yapılıyor ve uçak kargolarla siparişe göre gidiyor. Temenni ederiz ki ihracatçılarımız bunu devam ettirmeleri. Alaşehir’de büyük firmalarımız var. Onların fiyatları en azından bizleri tatmin ediyor. İsteğimiz bir an önce tedbirli bir şekilde insanların zarar görmeden pazar yerlerinin açılmasını ve piyasanın biran önce kendini döndürmesini bekliyoruz”.

