Manisa FK, Taner Savut’la yollarını ayırdı

Namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Taner Savut’un kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Manisa Futbol Kulübü, 20202021 sezonu başında takımda göreve getirilen Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Taner Savut’a teşekkür etti. Taner Savut’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Aktan, bundan sonraki kariyerinde de başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.