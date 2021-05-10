Manisa FK'da Sportif Direktör Taner Savut'a veda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör Taner Savut'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten, "Teşekkürler Taner Savut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, 2020-2021 sezonu başında takımımızda göreve getirilen Sportif Direktör Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkanımız Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Taner Savut'a teşekkür etti. Taner Savut´a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-05-10 14:34:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.