Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Manisa'da jandarma ve emniyet müdürlüğü işbirliğiyle yapılan helikopterli trafik denetiminde kural ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi. Toplam 32 personelin katıldığı ve 316 aracın kontrol edildiği 2 saatlik uygulamada yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi de yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak ManisaTurgutlu Devlet Karayolu, ManisaAkhisar Devlet Karayolu, Manisaİzmir (Bornova) Devlet Karayolu ve Manisaİzmir (Menemen) Devlet Karayolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik ve pandemi sebebiyle tam kapanma kontrolü için oluşturulan kontrol noktalarının denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 2 jandarma asayiş timi, 3 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 32 personel katıldı.

Denetim sonucunda 316 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Uygulamada 7 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

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