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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akgedik Yunuskent'te 3. ve 4. etap ihaleleri öne alındı

İHA

Akgedik Yunuskent'te 3. ve 4. etap ihaleleri öne alındı

Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde daha önce kuraları çekilen 3. ve 4. etap projesinin ihale tarihleri öne alındı. 980 konutun yer aldığı 3. etap projesi 13 Temmuz Salı, 366 konutun bulunduğu 4. etap projesi ise 14 Temmuz Çarşamba günü ihale edilecek.
Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde 3. ve 4. etap projesinin ihale tarihleri öne alındı. Daha önce kuraları çekilen iki projeden 50 bin konut projesi kapsamında ihale edilen 980 konutun yer aldığı 3. etap projesi 13 Temmuz Salı, 100 bin konut projesi kapsamında bulunan 366 konutluk 4. etap projesi ise 14 Temmuz Çarşamba günü TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. 2016 yılında temelleri atılan projede bugün 2 bin 600 vatandaşın ev sahibi olduğunu, bölgede yeni bir şehrin kurulduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce kuralarını çektiğimiz 3. ve 4. etap projemizin ihale tarihleri 23 Ağustos olarak açıklanmıştı. Ancak bu tarihler yaklaşık 3 hafta öne çekilerek 1314 Temmuz olarak güncellendi. İhaleler TOKİ tarafından yapılacak. 2 proje içerisinde yaklaşık bin 400 konut, 1 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 cami, 1 ticaret merkezi, 16 işyeri yer alıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar ilk kazmanın vurulması. Şimdiden hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Akgedik Yunuskent 3. etap projesinin 13 Temmuz Salı günü ihalesi yapılacak. 3. etap projede; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.
14 Temmuz Çarşamba günü ihale edilecek 4. etap projesinde ise 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor.

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