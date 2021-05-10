Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ELBİSESİ KOYULDU
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde, Huriye Nisa Ağırbaş (3) için yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazında, minik kızın akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü. Nisa'nın tabutunun üzerine beyaz elbisesinin koyulduğu görüldü. Huriye Nisa Ağırbaş'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da çocuğun yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2021-05-10 16:12:11
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