Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak annelerine kavuşturuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, binanın çatı kısmından 3 yavru kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. Havalandırma boşluğundan içeri giren bir itfaiye eri, 3 yavru kediyi iple sarkıtılan kovanın içine soktu. Kova yardımıyla havalandırma boşluğundan kurtarılan yavru kediler kendilerini bekleyen annelerine kavuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.