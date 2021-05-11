Manisa'ya şehit ateşi düştü

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Bahar Kalkanı Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu. Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına acı haber verilirken, şehit Teğmen Osman Alp için bugün cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Osman Alp, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü. Şehadet haberi sabah saatlerinde memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki babaocağına verilirken, şehidin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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