Liseli öğrencilerden Batman'daki köy okulu öğrencilerine yardım eli

Manisa’nın Kula ilçesinde Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Değerlerimle Varım" eTwinning Projesi kapsamında köy okulunda eğitim gören çocuklara yardım eli uzattı.

Proje kapsamında Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Otluca köyünde bulunan ilkokul öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımında bulunan liseli öğrenciler, değerler eğitimine de katkıda bulundu.

Proje sorumlusu Selçuk İleri, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir’den toplam 7 okul ile birlikte yürüttüğümüz 'Değerlerimle Varım' eTwinning Projesi ile uzaktan eğitim sürecinde değerler eğitimine katkıda bulunmak, web2 araçlarının öğrencilerimiz arasında etkin kullanımını arttırmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilerimize rehberlik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Projemiz kapsamında 'Paylaştıkça Çoğalır' sloganı ile ilkokul öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımında bulunduk. Böylelikle öğrencilerimizde yardımlaşma değerinin gelişmesini amaçladık. Yardımlaşma konusunda katkıda bulunan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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