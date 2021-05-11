Manisa'ya şehit ateşi düştü



Ersan ERDOĞANBarış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) acı haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Teğmen Osman Alp´in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Muştullar Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Sabit Kaya ve beraberindeki askeri yetkililer verdi. Evli ve 1,5 yaşında bir kız çocuk babası olan Osman Alp'ın babası Talip Alp ve annesi Gülten Alp, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Teğmen Alp'in cenazesinin bugün Muştullar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN Barış GEZİCİ

2021-05-11 11:30:56



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