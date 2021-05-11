Manisa'ya şehit ateşi düştü (2)

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4 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in 2017 yılında Simge Alp ile evlendiği, bu evlilikten 3 yaşında Serenay adında bir kız çocukları olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar

2021-05-11 11:40:48



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