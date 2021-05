Meslek liseliler pandemiyi fırsata çevirdi

Covid 19 tüm dünyayı eve hapsederken, Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri hazırladıkları uluslararası programlarla hem okullarını hem de okullarına ismi verilen şehidin adını layıkıyla temsil ederek kendilerini 3D tasarım, kodlama, dijital araçlar ve elektronik gibi alanlarda geliştirme fırsatı buldu.

Pandemiyi fırsata çeviren Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi ElektrikElektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Türkiye’deki ve Avrupa’daki çeşitli okullardan öğrencilerle bir araya gelerek 3D tasarım, kodlama, dijital araçlar ve elektronik gibi alanlarda projeler üreterek kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi ElektrikElektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri ‘Scratch, Arduino Id In Technical Education’ ve ‘Let's Learn With 3D And Web 2.0’ isimli eTwinning projelerini başarıyla tamamladı. Türkiye ve Bulgaristan’dan toplamda 6 meslek ve Anadolu lisesinin ortak olduğu ‘Scratch, Arduino ID in Technical Education’ projesi kapsamında öğrenciler Arduino ve Scratch, Algoritma, kodlama elektrikelektronik devreleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Okulların kapalı olmasını avantaja çeviren öğrencilere eylül ayından bu yana çeşitli seviyelerde Arduino eğitimleri verildi. Uzaktan eğitim süresince öğrenciler Türk ve yabancı öğrencilerle karışık ülke takımları oluşturarak iş birliği içinde online ve eş zamanlı olarak çalışmalar yaptı. ‘Let's Learn With 3D And Web 2.0’ projesi kapsamında ise öğrenciler; Ankara, Kütahya, İzmir ve Mersin’den katılan okulların öğrencileri ile karışık takımlar halinde çalıştı. Öğrenciler her ay Tinkercad ve Blender araçlarıyla 3D tasarımlar ve çok sayıda Web 2.0 aracı öğrenerek çeşitli etkinliklere imza attı.

ElektrikElektronik Teknolojileri Öğretmeni Recep Ertok koordinatörlüğünde yürütülen projelerde; öğrenciler ulusal ve uluslararası bir platformda kendi yaşıtlarıyla beraber çalışarak Arduino, Scratch, kodlama, 3 boyutlu tasarım, dijital beceriler, iş birlikli çalışma, yabancı dil becerileri gibi birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı da buldu.

Pandemide hem öğrencilerinin hem de öğretmenlerinin boş durmadığını vurgulayan Okul Müdürü Hakan Özkan, Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nin adına yakışır bir şekilde eğitimöğretime devam ettiklerini söyledi. Bu tür projelerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunduğunun altını çizen Hakan Özkan, “Yapılan çalışmalar 21’inci yüzyılda öğrencilerimizde kodlama, programlama, dijital beceriler hakkında farkındalık oluşturmuş ve öğrencilerimizin pandemi dönemini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Okulumuzda aynı zamanda Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İş gücü’ projemizle de okulumuzun atölyelerini Endüstri 4.0'a uygun ekipmanlarla donatıyoruz. Okulumuzun bu tür çalışmaları her daim devam edecektir. Projede emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.