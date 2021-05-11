Akhisarspor'da 3 ismin sözleşmesi bitti



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştüğü için kadrodaki 9 yabancısı serbest kalacak Akhisarspor'da, kadrodaki 3 önemli yerli futbolcunun sözleşmeleri de sona erdi. Yeşil-siyahlı formayı Süper Lig döneminden bu yana, 2014 yılından beri 7 sezondur aralıksız giyen takım kaptanı Kadir Keleş, yine daha önce 2015 yılında tranfer olduğu kulübe devre arasında dönen Orhan Taşdelen ve bu sezon çıkış yapan Doğukan Nelik'in mukaveleleri bitti. Altyapıdan yetişip bu sezon yapılan transferlere rağmen ilk 11'in değişilmezlerinden olan 20 yaşındaki Doğukan'a şimdiden birçok talibin olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-05-11 12:30:10



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