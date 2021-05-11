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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl’de Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

İHA

Sarıgöl’de Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl Trafik Haftası etkinlikleri paydaş kurum ve kuruluşların iş birliği ile etkin bir şekilde kutlandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri 0107 Mayıs 2021 tarihleri arasında Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl genelinde, 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda', 'Trafikte her yıl daha iyiye' ve 'Emniyet kemerimi unutmam' sloganlarının daha etkin kullanılarak, trafikte emniyet kemeri kullanımının, araç sürücüleri ve yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırılması, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte yaya önceliğini vurgulamak için Sarıgöl Belediye Başkanlığınca tüm yaya geçitlerini yeniden boyanarak restore edilmesi sağlandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğinde görevli personeli tarafından EBA üzerinden öğrencilere ‘Yaya önceliği', 'Emniyet kemeri takmanın önemi', 'Trafik kuralları' hakkında eğitim verildiği ve Sarıgöl İlçe Müftülüğünce, Cuma namazında Trafik Haftası hakkında vaaz verilmesi sağlandığı kaydedildi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğinde görevli personel tarafından ayrıca Sarıgöl ilçesindeki kavşak ve noktalara 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' afişlerinin asıldığı dile getirildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sarıgöl halkının huzur ve güvenliği için gerekli kontroller ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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