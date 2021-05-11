Körez Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Körez Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Yönetim kurulu ve yardımsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Körez Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Sönmez ve yönetim kurulu üyelerinin 'Gel ihtiyaç sahibine sende dokun' projesi kapsamında, yardımsever vatandaşların da desteğiyle, ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. Yaklaşık 80 ihtiyaç sahibinin yardımına koşan dernek yönetimi, ihtiyaç sahiplerinin de duasını aldı. Dernek Başkanı Mustafa Sönmez yaptığı açıklamada, "Dernek yönetimimizin gayreti, mahalleli vatandaşlarımızın duyarlı ve yardım severlik şuuruyla başlattığımız 'Gel ihtiyaç sahibine sende dokun' projesi kapsamında çıktığımız yolda, yaklaşık 80 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım eli uzattık. Vatandaşlarımızın gönlüne, kalbine dokunabilme güzelliğini, biraz da olsa yüzlerinde tebessüm olma güzelliğini rabbim bizlere nasip etti. Bu projemizde bize destek olan yardımsever kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederiz. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin. Projemiz kapsamında yardımları, ev ev dolaşarak sıcak havada oruç halleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran yönetim kurulu üyelerimiz Erhan Koç ve Veysel Sönmez kardeşlerimden de Allah razı olsun. Derneğimiz böyle güzelliklerle anılsın, birlik ve beraberliğimiz daha sıkı ve daim olsun. Tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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