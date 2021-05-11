Manisa'ya şehit ateşi düştü (3)



MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) naaşı havayoluyla Akhisar Askeri Havalimanı'na getirildi. Buradaki karşılama törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Özkan, Uğur Aydemir, Tamer Akkal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı. Şehidin naaşı daha sonra karayoluyla Akhisar ilçesinin kırsal Muştullar Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilip, helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu baba evinin önüne geldiğinde çiftçilik yapan baba Talip Alp (55), anne Gülten Alp (53) ve eşi Simge Alp (30) gözyaşlarını tutamadı. Gülten Alp'in oğlunun tabutuna sarılıp, 'Osman'ım' diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehidin 3 yaşındaki kızı Seranay Alp, olup, bitenden habersiz, elindeki Türk bayrağı ile babasının naaşını karşıladı. Daha sonra ailesinin iki çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Alp'in cenazesi Muştullar Mahallesi Harman Yeri'ne götürüldü. Burada cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı törenin ardından Şehit Teğmen Alp'in naaşı, Muştullar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİRBarış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Ahmetli Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİRBarış GEZİCİ

2021-05-11 19:33:49



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