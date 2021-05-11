Alaşehir'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı 



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çataltepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Yavuz Şencan (25) yönetimindeki 06 BCN 191 plakalı kamyonet, Kadir Köroğlu'nun (22) kullandığı 09 LY 929 plakalı otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Kadir Köroğlu ile yolcu konumunda bulunan eşi Kader Köroğlu (22) ve kardeşi Hatice Köroğlu (18) Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün ayakta tedavisinin tamamlandığı, diğer yaralıların da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kamyonet sürücüsü Yavuz Şencan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize yeşil ışık yanıyordu, otomobil kırmızı ışıkta geçerek, aniden bize vurdu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-05-11 19:54:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.