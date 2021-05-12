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Türk Kızılay Yunusemre Şubesi 180 ailenin yüzünü güldürdü

İHA

Türk Kızılay Yunusemre Şubesi 180 ailenin yüzünü güldürdü

Türk Kızılay Yunusemre Şubesi, ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Manisa'da faaliyette bulunan bir firma tarafından Kızılay Yunusemre Şubesi’ne bağışlanan 180 adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, kadın kolları, gençlik kolları, genç Kızılay ve gönüllüler bir firma tarafından bağışlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırarak yüzlerinin gülmesini yardımcı oldu.
Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, “Türk Kızılay Yunusemre Şubesi olarak, Ramazan ayından önce olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanlara destek oluyoruz. Hayırsever bağışçılarımız tarafından bağışlanan yardımları insanlara ulaştırıyoruz. Getir firmamızda dağıtılmak üzere 180 adet gıda kolisi bağışladı şubemize. Gıda kolilerini muhtaç insanlara dağıtarak bayramda yüzlerinin gülmesine katkı sağlıyoruz. Destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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