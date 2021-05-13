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Soma’da hüzünlü bayram Manisa’da 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 7. Yılı bayramın ilk gününe denk geldi Maden şehidi aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren Soma Maden Şehitliğini ziyaret ederek kaybettikleri yakınları için dua etti Faciada 2 kardeşini kaybeden Embiye Karakaya

İHA

Soma’da hüzünlü bayram Manisa’da 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 7. Yılı bayramın ilk gününe denk geldi Maden şehidi aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren Soma Maden Şehitliğini ziyaret ederek kaybettikleri yakınları için dua etti Faciada 2 kardeşini kaybeden Embiye Karakaya

Manisa’da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının 7. yıldönümü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldi. 7 yıldır dinmeyen bir hüzne ev sahipliği yapan Soma’da yakınlarını kaybeden aileler bayram namazının ardından maden şehitliğine giderek dualar etti.
Manisa’nın Soma ilçesinde 7 yıl önce yaşanan ve dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci Soma Maden Şehitliğinde facianın 7. yılında anılıyor. Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelen yıl dönümünde şehit aileleri bayram namazının ardından maden şehitliğine giderek yakınlarına dua etti. Mezarların bakımlarını yapan ve başlarında dualar eden ailelerin özlemleri bayram gününde iki kat fazla yaşandı.
Maden faciasında henüz 1 yaşındayken 2 dayısını birden kaybeden ve dayılarının özlemiyle yanan 8 yaşındaki Enes Karakaya, “Bazen geldiğimde ağlarım. Dayılarımın yaşamasını isterdim. Onlarla oyunlar oynamak, onlarla bir yere gitmek isterdim. Çok özlüyorum.” dedi.

İki kardeşini birden kaybetti
Faciada iki abisini kaybeden 31 yaşındaki Embiye Karakaya, “İki abimi kaybettim. Ali ve Yılmaz Çiftçi. Onların bayramını kutlamaya geldim. Büyük bir izdiham olmuştu. Zor oldu. Toparlanmak kolay olmadı. 7 yıl geçti unutmadık unutmayacağız da. Hak edenlerin cezalarını çekmesini istiyorum. 301 can kolay değil, aileler yıkıldı. Çok genç yaşta can verdiler kolay değil. Yılmaz Çiftçi 24 yaşındaydı vefat ettiğinde Ali Çiftçi vefat ettiğinde 28 yaşındaydı. 5 kardeştik 3 kardeş kaldık. Kolay olmadı bizler için. Annem içinde öyle oldu. Çocuğunu bile görmedi abim. Vefatından 40 gün sonra çocuğu oldu. Çok istiyordu görmeyi ama göremedi.” diye konuştu.
Öte yandan Soma Maden Şehitliğinde resmi anma töreni öncesi şehit ailelerin yanı sıra sendika temsilcileri ve bazı vatandaşlar da mezarları ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

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