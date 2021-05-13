Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı

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Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazını Barbaros İmamı Azam Camisi'nde kıldı. Bayram Namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çerçi, “Sevdiklerimizle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlara” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte bayram namazını Barbaros İmamı Azam Camii'nde kıldı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak da Başkan Çerçi’ye eşlik etti. Namaz sonrası bayram namazı kılmaya gelen vatandaşlarla bayramlaşan Belediye Başkanı Çerçi, koronavirüs pandemisi dolayısıyla bu yıl da bayramı sevdiklerimizin sağlığı için onlardan ayrı geçirmek zorunda kaldığımızı söyledi. Başkan Çerçi, pandeminin kısa süre içerisinde sona ermesini dileyerek, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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