Soma'da facianın yıl dönümünde bayram sabahı hüzün (2)

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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ARKADAŞLARININ KABİR ZİYARETİNDE FENALAŞTI

Maden faciasından sonra kurulan kurtarma ekibinde görevli maden işçisi Ahmet Mutluer, arkadaşlarının kabir ziyaretinde fenalık geçirdi . Ahmet Mutluer, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mutluer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Serkan ÖZDEMİRErsan ERDOĞAN / SOMA (Manisa), (DHA)

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DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİRErsan ERDOĞAN

2021-05-13 12:22:17



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