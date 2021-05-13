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Suyu çekilen göl arazisinde usulsüz tarıma 1,4 milyon lira ceza

DHA

Suyu çekilen göl arazisinde usulsüz tarıma 1,4 milyon lira ceza


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, son 5 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Göl suyunun çekildiği 30 bin dönümlük arazide usulsüz olarak tarım yapan 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504 TL ceza kesildi.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'ndeki su derinliği, kuraklık nedeniyle 12 metreden 60 santimetreye kadar düştü. Sadece bu yıl 500 metre daha içeri çekilen gölde kayıklar karaya otururken, balıkçılık bitme noktasına geldi. Vahşi sulama ve iklim şartları nedeniyle kurumaya yüz tutarken gölü bazı çiftçiler, usulsüz şekilde tarıma açtı. Gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak, traktörle sürüldü. Çiftçiler, tarım arazisine çevirdiği gölün kuruyan yerlerine buğday ekip, zeytin ağaçları dikti. Zamanla 30 bin dönümlük arazi usulsüz şekilde tarıma açılırken, Manisa Valiliği öncülüğünde DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanlarını işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ceza kesti. Ayrıca işgal edilen araziler, tahliye ettirildi.
'BÖLGENİN KORUNMASINI İSTİYORUZ'
Gölmarmara ilçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, "1998 yılında da gölümüz, kuruma seviyesine geldi. Son 5 yıldır yine kuraklıktan çekiyoruz. Gölümüz çekildikçe bölge çiftçileri, bu alanlarını tarıma açarak, tarım yapmak istiyor. Burada tarım yapmak zor ve riskli. Buradaki çiftçiler çiftçi kayıt sistemine dahil edilmediğinden hiçbir destekten de faydalanamıyor. Gölümüzün istimlak alanı 82 bin dönüm. Bu 82 bin dönüm içerisinde gölümüzün suyunun çekilmesinden dolayı 30 bin dönümünde tarım yapılmaktadır. Bu sulu tarım değildir. Bu alanlar verimli değil. Yeni alanlarda tarım yapmak çok zor. Çiftçiler bir umut olarak bunu gerçekleştirmektedir. Çiftçilerimize de cezai yaptırımdan ziyade, bu bölgelerin korumaya alınarak, kollanarak devamlılığının gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Oda başkanı Ziyan, dönem dönem bazı çiftçilerin gölün kuruyan kısımlarında eskiden beri tarım yapmaya çalıştığını da öne sürdü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada: "Gölmarmara havzasında gölün çekilmesiyle oluşan alanlara yapılan müdahalelere karşı mücadelede üç farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, bu alanları sürerek tarım yapmak suretiyle işgal edenlere ecrimisil tahakkuk ettirilmesi. İkincisi, korunması gerekli sulak alanda yapılan işgallerde para cezası uygulamasıdır. Üçüncü olarak da 3091 sayılı yasaya göre işlem yapılarak işgallerin men edilmeleri şeklindedir. 2020 yılında gölün kuruyan alanlarını işgal eden 21 kişiye 574 bin 342,12 metrekare alan işgali için toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildi. Yine 137 bin 306 metrekare DSİ taşınmazı ve 639 bin 403 metrekare hazine taşınmazı üzerindeki işgal eden 1 kişi ve yine 441 bin 808 metrekarelik alanda işgali tespit edilen 21 kişi hakkında 3091 sayılı kanuna göre men kararı alınmıştır. Göle yönelik işgallerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre; 2020 yılında toplam 970 bin 275 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, korunması gerekli sulak alanın fiziki engelle çevrilerek koruma altına alınmasına yönelik hazırlıklara başlamıştır ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-05-13 14:02:57

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