Sarıgöl jandarmasından şehit mezarlarına bakım

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehitleri kabirlerinde ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçekler dikti.

Sarıgöl ilçe jandarma Komutanlığı Sarıgöl ve mahallerinde bulunan şehitlerinin kabirlerini her yıl olduğu gibi, en güzel biçimde bayrama hazırladı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mezarlıkta şehit mezarlarına çiçekler dikerek bakımlarını gerçekleştirdi. Şehit ailelerini de ziyaret eden jandarma ekipleri şehit mezarlıklarında dua etti.

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