Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası kül oldu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA) - MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde, büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tonlarca saman kül oldu.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin depo kısmında meydana geldi. Depo kısmında samanların alev aldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler büyükbaş hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Tonlarca samanın kül olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-05-14 03:08:29
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