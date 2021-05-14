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Hayatı pahasına 3 torununu boğulmaktan kurtaran dede, toprağa verildi

DHA

Hayatı pahasına 3 torununu boğulmaktan kurtaran dede, toprağa verildi


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulma tehlikesi geçiren 3 torununu kurtaran ancak kendisi dipteki balçığa saplanarak yaşamını yitiren Bilhan Yılmaz (59), gözyaşları içinde toprağa verildi. Yılmaz'dan geriye kurtardığı torunlarından kardeş olan ikisiyle çektirdiği fotoğrafı kaldı.
Olay, dün saat 18.00 sularında Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletinde meydana geldi. İddiaya göre, dedeleri Birhan Yılmaz ile gölete gelen B.Y.(7), B.Y.(9) ve B.Y. (8), serinlemek için suya girdi. 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirince dedeleri Birhan Yılmaz, müdahale etti. Suya girerek, torunlarını kurtaran Yılmaz, göletin zeminindeki balçığa saplandı. Sudan çıkamayan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Gölette aramakurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.
Otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne getirilen Yılmaz'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde aileye teslim edildi. Yılmaz, için Kemiklidere Mahallesi'nde evinin önünde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz, cuma namazı öncesi Kemiklidere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yılmaz'dan geriye kurtardığı kardeş olan torunlarından B.Y. ve  B.Y. ile çektirdiği fotoğrafı kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN
2021-05-14 18:16:53

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