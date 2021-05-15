Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha öncesinden husumet bulunan amca çocukları M.A.S. (50) ile H.S. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile M.A.S, tabancayla ateş ederek amcasının oğlu H.S. ve yanında bulunan arkadaşı Ö.K.’yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan H.S., Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay sonrasında şüpheli M.A.S. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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