Baraj gölüne düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu, arkadaşı baraj suyunda can verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajına gezintiye giden iki arkadaştan biri dengesini kaybederek baraj suyuna düştü. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları sonrası 16 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.



Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait baraja giden Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarında oturdu. Bu sırada dengesini kaybeden Mehmet Çömlekçi baraj sularına düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından gece saatlerine kadar yürütülen çalışmalar sonrası 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi'nin cansız bedeni bulundu. Çömlekçi'nin cenazesi sudan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olayın geçmişi



Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi. Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Eğimli duvarda uzun süre kurtarılmayı bekleyen Yılmaz için haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kurtarılmayı beklediği sırada susayan Yılmaz için halat yardımıysa su uzatıldı. Otlara tutunarak hayatta kalan Yılmaz, botla yanına gelen kurtarma ekipleri tarafından alınarak karaya götürüldü.



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