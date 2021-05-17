Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İzmirAnkara kara yolu üzerinde bulunan Turgutlu Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. İzmir yönüne giden Sedat Keskin'in (25) kullandığı 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna, Muhammet Ay (37) yönetimindeki 34 CDT 548 plakalı otomobil çarptı. Ay yönetimindeki otomobil, yol kenarına savruldu. Her iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra Altın (24) ve Mustafa Keskin (56) kazada yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Ay'ın sağlık durumunun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolun İzmir yönüne ulaşım, bir süre polis kontrolünde tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-05-17 12:54:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.