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Başkan Bilgin'den esnafa müjde Saruhanlı Belediye Meclisi tarafından kahvehane ve kıraathanelere bin TL yardım yapılması kararlaştırıldı

İHA

Başkan Bilgin'den esnafa müjde Saruhanlı Belediye Meclisi tarafından kahvehane ve kıraathanelere bin TL yardım yapılması kararlaştırıldı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve halı saha işletmecilerine 1.000 TL nakdi yardım yapacaklarını müjdeledi.
Saruhanlı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında görüşülen konu oy birliğiyle kabul edildi.
Saruhanlı'da kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve halı saha işyeri sahipleri, Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde Saruhanlı Belediyesinden 1.000 TL nakit yardımı alabilecek.
Başkan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İlçede faaliyet gösteren ancak Covid19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnafların ekonomik sıkıntı içine düştüklerini belirterek şunları kaydetti: “İlçemizde yüzlerce esnafımızın işyeri şu an kapalı durumdadır. Günlük kazançları ile evlerinin geçimini sağlayan esnaf arkadaşlarımız ekonomik sıkıntıya düştü. Onlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla böyle bir karar aldık. Konuyu Belediye meclisimizde görüşüp onayladık. Hayırlı olsun. "

"Esnafımızın yanındayız"
Her zaman esnafın yanında olacaklarını ifade eden Başkan Bilgin, "Bizler yasaların elverdiği ölçüde ve imkanlarımız oranında esnafımıza destek olduk. Destek olmaya da devam edeceğiz. Daha önce de 500 TL nakit yardımı yapmıştık. Şimdi de 1.000 TL destek sağlayacağız. Gönül ister ki tüm esnaflarımıza yardım edelim. Ancak şartları genelgelerde belirlenen esnaflarımıza yönelik nakit yardımı yapacağız. Bu zor günlerde esnaflarımıza sahip çıkacağız. Onların ekonomik sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmak istiyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu içinde bulunduğumuz pandemi süreci kısa sürede ortadan kalkar, sağlıklı ve güzel günlere kavuşuruz." dedi.

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