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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek

İHA

Akhisar Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek

Akhisar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında İsrail’in Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı.
Akhisar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Meclis toplantısında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları kınandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin hazırlayarak imzaladıkları basın açıklamasına MHP ve Ak Partili meclis üyeleri de onay verdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İsrail’in Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.
Başkan Dutlulu, "Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Akhisar ilçesi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.” dedi.

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