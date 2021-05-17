Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (4)

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TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenpınar çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-05-17 22:10:36



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