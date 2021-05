Akhisar Belediye Meclisinden esnafa tam destek

Akhisar Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında yapıldı. Mecliste esnafa destek kararı çıkarken, geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in isminin ilçedeki bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis toplantısına geçmiş Ramazan Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramını kutlayarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Akhisar halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.



Şehit teğmenin adı Akhisar'da yaşayacak

Suriye'nin İdlib Bölgesinde 10 Mayıs günü şehit düşen Muştullar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Osman Alp’i saygı ve rahmetle anan Başkan Besim Dutlulu, şehit ailesine bir kez daha başsağlığı diledi. Her zaman şehit ailesinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Dutlulu, Akhisar’da bir parka şehit Teğmen Osman Alp’in adını vereceklerini duyurdu.

Ramazan ayı boyunca binlerce aileye yardımlarda bulunduklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, yine aşevinin de hizmete girmesi ile ramazan ayı boyunca birçok ailenin evine sıcak yemek ulaştığını ve buraya vatandaşların da büyük katkısı olduğunu belirtti. Aşevine bağış yapan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, sadece bakkallarda geçecek olan BakkalKart projesinin başladığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.



“Yaz ayı boyunca asfalt çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz”

Yol çalışmalarına 17 günlük kapanma sürecinde de ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Şehir merkezinde sıcak asfalt, kırsal yollarda da sathi kaplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. İnşallah güzel sonuçlarla vatandaşımızın şu anda hissettikleri memnuniyeti hep daha da yükselteceğiz. En son çevre yolunun köprü çalışmasından dolayı kapanan yolda, özellikle çok ciddi sıkıntı yaşayan Zeytinliova civarında 19 tane köyümüz var. Alternatif olarak toprak yollardan giden vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyordu. Sathi kaplama sezonunun açılması ile başta Bekirler yolu, DayıoğluMedar ve Doğuca çevre yolu olmak üzere 5 kilometrenin üzerinde çift katlı sathi kaplamamızı yaptık. Çok da güzel oldu ve o bölgedeki vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak bayramdan önce bunu bitirdik. Bu daha başlangıç; yaz ayı boyunca bütün gücümüz ve ekonomimizle buna devam edeceğiz” dedi.

Gölet alanına yapılan çocuk oyun alanları, göletin yenilenmesi ve devam eden oyun alanları ile güzel bir yaşam alanına kavuştuklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinin de tamamlandığını kaydederek, “Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimiz içerisinde Kadın Kafe’miz olacak; tamamında kadınların çalıştığı ve Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek. Engelli atölyesi, çocuk atölyesi, dans atölyesi, müzik atölyesi ve birçok farklı atölye ile burası yaşayan, canlı ve aynı zamanda Akhisar merkez esnafına da bir canlılık getiren bir bina olacak” dedi.



Muhtarlara her ay 200 TL destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun geçen ayki meclis gündeminde verdiği önerge ile komisyona havale edilen muhtarlara destek paketi kapsamında muhtarlara her ay 200 TL destek verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Çamönü Kalkınma Kooperatifine kantar desteği

Bir şeyler üretmeye çalışan her kooperatife desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, Çamönü Kalkınma Kooperatifine 60 tonluk kantar kullanım desteği sunacaklarını meclise sundu ve oy birliği ile kabul edildi.



Zor günler geçiren esnafa nakdi destek

Meclisin gündeminde yer alan Covid19 tedbirleri kapsamında kapatılan Kahveciler Esnaf Odası ve Bakkallar Odası’na kayıtlı kahvehane ve okul kantini işletmecilerine 500 TL nakit yardımı maddesi oy birliği ile komisyona havale edildi. Aynı şekilde Covid19 nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Ramazan Davulcularına 4 bin TL ödeme yapılması yine komisyona havale edildi. Tam kapanma sürecinde işyerlerini açamayan esnaflar için 15 Nisan 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arası Akhisar Belediyesi kiracılarından kira bedellerinin alınmaması komisyona havale edildi.

Verilen 10 dakikalık arada toplanan komisyonların aldığı karar ile esnafa olacak destekler oy birliği ile kabul edildi. Akhisar Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısı 1 Haziran Salı günü yeniden toplanmak üzere sona erdi.

