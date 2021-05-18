Demirköprü Barajı'nda sular çekildi 95 yılık caminin minaresi göründü



Ersan ERDOĞAN Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında Gediz Nehri üzerine kurulan Demirköprü Barajı'nda, kuraklık nedeniyle sular çekilince baraj gölü havzasında kalan 95 yıllık caminin minaresi ortaya çıktı.Eski Başbakan Adnan Menderes'in, 27 Mayıs 1960 darbesinden 9 gün önce açtığı Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde, kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 12'ye kadar geriledi. Manisa'nın Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında Gediz Nehri üzerinde kurulu olan ve 1 milyar 60 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, baraj gölü içerisinde yer alan eski Borlu Mahallesi yakınlarındaki 95 yıllık camiye ait minare tamamen ortaya çıktı. Gediz Ovası'na can verirken bir yandan da geçimini balıkçılık yaparak sağlayan yöre halkının göz bebeği durumundaki barajdaki su seviyesinin düşmesi tedirginliğe neden oldu.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, kurak geçen kış mevsimi nedeniyle Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin istenilen düzeyde olmadığını, tarımsal sulamada ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

YETERİNCE KAR YAĞIŞI OLMADI

Kilimcigöldelioğlu, su seviyesindeki düşüşle ilgili, "Bunun sebebi ise Murat Dağı'na yeteri kadar yağışı düşmemesi. Murat Dağı, Gediz başta olmak üzere Menderes, Susurluk ve Porsuk nehirlerine hayat veriyor. Yeterli miktarda kar yağışı olmaması nedeniyle diğer nehirlerimizde de yeterli su yok. Şu an büyük çapta su sıkıntısı çekiyoruz. Yan derelerin, denize bırakılmaması lazım. Bilindiği üzere Marmara Gölü'nde de ciddi bir kuraklık söz konusu. Kış aylarında birçok dereden akan sular Ahmetli ilçesinde bulunan regülatör vasıtasıyla Marmara Gölü'ne basılmalı. Marmara Gölü'nün de mutlaka beslenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Halil Eren ise, "50'nci yaşıma girdim, kuraklığın bu seviyelere düştüğünü hatırlamıyorum. Bahar yağmurlarında beklenen yağışında olmaması kuraklığı etkiledi. Daha önceki su seviyemiz baraj gölü içindeki Borlu Mahallesi'ndeki caminin minaresine kadar geliyordu. Diğer yıllara oranla bu sene çok kuraklık çekiyoruz. Balıkçılıkla geçinen bir mahalleyiz. Suyun az olması balıkçılığa da zarar veriyor. Çocukluğumuz hep burada yüzerek geçti ama son 4-5 yıldır kuraklık yüksek. Bu barajımızdaki suyun son seviyeleri. Havza gerçekten de çok küçüldü. Normalde su seviyesi ovayı komple kaplıyordu. Havza karşı dağlara kadar su ile doluydu" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN Emre SAÇLI

2021-05-18 12:32:33



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