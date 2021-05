Şehzadeler Belediyesi projeleri beğeni topladı

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Salgın sürecinde esnafımıza toplamda 1 milyon 782 bin TL’lik bir destek sağladık. Salgın sürecinde 6 bin 510 adet erzak kolisini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan’da 5 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte bin kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yaptık” dedi.

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediyenin korona virüs salgını sürecinde ve Ramazan ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğine değinen Başkan Çelik “Tam kapanma nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlarımızın bayram burukluğunu bir nebze olsun hafifletmek, çocuklarımızı sevindirmek için bayram süresince kentimizin cadde ve sokaklarında araçlarımızla dolaştık. Hemşehrilerimize bayram ikramlıklarımızı, çocuklarımıza da çeşitli hediyeler verdik.” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Çelik “Gerek Ramazan ayı gerekse de salgın süreci vesilesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yaparak yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını gösterdik. Salgın sürecinde 6 bin 510 adet erzak kolisini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan ayında da 5 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayı ile birlikte tam kapanma süreci de yaşanınca bir güç birliği yaptık” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını sürecinde Sosyal Vefa Destek Grubu kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların da içinde olduklarına değinen Başkan Çelik “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerimiz ve belediye araçlarımız Kovid19 salgınının başladığı günden bu yana Şehzadeler Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Vefa Destek ekiplerinde görev alarak, hemşehrilerimizden gelen 489 market alışverişi, 301 eczane ilaç alışverişi ve 288 fatura ve diğer ihtiyaç talepleri olmak üzere, 65 yaş üstü bin 78 vatandaşımıza hizmet verdi. son tam kapanma döneminde de yine 11 arkadaşımız ve 11 aracımız, sosyal vefa destek ekiplerinde görev alarak 65 yaş üstü emekli vatandaşlarımızın maaşlarını evlerine ulaştırma çalışmalarında görev aldı” diye konuştu.



“Esnafın salgın yükü hafifletildi”

Salgın sürecinde iş yerini açamayan ya da açsa da iş yapamadığı için zor günler yaşayan esnaflar için yaptıkları çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Çelik, “Bu kapsamda; esnaflarımıza kira almayarak, ya da yüzde 50 indirim yaparak 1 milyon 437 bin TL’lik bir destekte bulunduk. Ayrıca esnaflarımızın Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 tarihlerindeki kiralarını da her bir ay için 3’er ay öteleyip, ötelenen bu her bir ayın kira bedelini de 3’er ay faizsiz şekilde taksitlendirdik. İş yeri kapanan ya da faaliyette bulunamayan esnaflarımızdan faaliyette bulunamadıkları dönem için yıllık ilanreklam vergileri ile çevretemizlik vergilerini almadık. Bu kapsamda esnaflarımızdan toplam 54 bin TL’lik çevre temizlik ve ilan reklam vergisi almamış olduk. İş yeri kapanan esnaflarımızdan müracaat eden 222 esnafa (kahvehaneler) kişi başı 750 TL olmak üzere toplamda 166 bin 500 TL nakdi destekte bulunduk. Esnafımızın yanında çalışan kardeşlerimiz de bu zorlu süreçten etkilendi. Onların da yanlarında olmayı görev bildik. Hazırladığımız gıda kolilerini esnaf odası başkanlarımızdan aldığımız listeler dahilinde bu kardeşlerimize de ulaştırdık. Salgın sürecinden etkilenen pazarcı esnafımız için de belediye olarak elimizi taşın altına koyduk. 2021 yılı pazaryeri tahsis ücretinde Manisa Pazarcılar Odası’na yüzde 50 indirim yaparak, pazarcı esnafına 125 bin TL’lik bir destek sağlamış olduk. Böylece belediyemiz esnafımıza toplamda 1 milyon 782 bin TL’lik bir destek sağlamış oldu” dedi.



Şehzadeler Belediyesinin projeleri dolu dizgin

Öte yandan Başkan Çelik Şehzadeler Belediyesi’nin devam eden yatırım projelerindeki son durum ve yeni yapacağı projeler hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. Projelerde gelinen aşamaları anlatan Başkan Çelik, “Ahmet Bedevi Mahallemizde yaptığımız Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde sona geldik. Şuanda zemin serim ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bir ay içerisinde çalışmaları bitirip, teslim alacağız. Pandemi şartlarının el verdiği en kısa sürede de açılışını yaparak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sancaklıiğdecik Mahallemizde yaptığımız Çok Amaçlı Salon projemiz de tamamlandı. Ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını bitirmek üzere. önümüzdeki günlerde buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Selimşahlar Mahallemizde yaptığımız Halı Saha ve Açık Düğün Salonu projemizin de inşaatı devam ediyor. Sancaklıbozköy Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesini içeren projemizin de inşaatı başladı. 2 milyon 112 bin 200 TL’ye mal olacak projemiz, yaklaşık 12 bin 210 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu projemizi de en kısa sürede tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız inşallah” dedi.

TOKİ tarafından yapılacak 400 sosyal konut projesindeki aşama hakkında da bilgi veren Başkan Çelik “Belediyemizin çabalarıyla, TOKİ’nin Sancaklıbozköy Mahallemizde yapacağı 400 sosyal konut projesinin de şantiye kurulum çalışmaları tamamlandı. Yüklenici firma bugün yarın inşaata start verecek. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin” diye konuştu.

Kuşlubahçe Mahallesi’nde yapacakları yeni park projesindeki gelişmelere değinerek sözlerini sürdüren Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizin gelişen bölgesi Kuşlubahçe Mahallemizde, içerisinde yürüyüş yolları, otopark, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kafeterya, oturma alanları ve yeşil alanlar bulunan toplam 9 bin 850 metrekarelik bir alanda yeni bir park yapıyoruz. Bu parka da Manisa eski belediye başkanlarımızdan merhum Ersan Atılgan’ın adını vereceğiz. Bu konuda Atılgan Ailesi ile de görüştük ve projemizden, düşüncemizden bahsettik. projemizi çok beğendiler. Aile içerisinde yaptıkları değerlendirme ile park içerisine anneleri Handan Hanım adına bir kreş yapma kararı aldılar. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Kısa bir zaman sonra atılgan ailesi ile protokol imzalayacak ve parkımızın yapımına başlayacağız. bu yaz döneminde parkımızı tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. projemiz, tamamlandığında bölge şehrimiz için yeni bir cazibe merkezi olacak. Kentimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte Şehzadelere bir aşevi kazandıracaklarını duyuran Başkan Çelik Şehzadeler Belediyesi olarak, Türkiye Diyanet Vakfı ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek bir aşevenin kurulması için protokol imzaladık. Aşevinin 1 milyon TL’lik inşaat maliyetini belediyemiz üstelenecek. Ayrıca aşevine bir araç, bir de şoför tahsis edeceğiz. Burada gerek sosyo ekonomik gerekse de fiziki şartları nedeniyle hastalık, yaşlılık gibi evinde bir kap sıcak yemek pişirecek durumu, gücü olmayan ihtiyaç sahipleri, öğrencilere hizmet verilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.