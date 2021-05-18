Manisa Büyükşehir Belediyesinden Salihli’nin projelerine inceleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçede yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve şube müdürleri, Salihli ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilçe temasları kapsamında ilk olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Kayda’ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçede yürütülen ve yürütülecek olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Salihli Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilçenin doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Adala Kanyonu’nda incelemelerde bulundu. Bölgede yapılabilecek proje yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan incelemede, Salihli Belediyesi işbirliğiyle restorasyon çalışmaları devam eden Atatürk Evi projesinin çalışmalarının da turizm açısından önemine dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçe ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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