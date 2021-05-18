Sağlıkçılar ek ödeme yerine maaşa zam istiyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Nisan itibariyle 4 ay boyunca sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağının açıklamasının kapsayıcılık açısından sıkıntılar içerdiğini bu yüzden ek ödeme yerine maaşa zam yapılması gerektiğini söyledi.

Covid19’la mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı 1 Nisan’dan itibaren 4 ay boyunca ek ödeme yapılacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu ek ödeme yerine maaşlara zam yapılması gerektiğini söyledi. Dağlıoğlu, “1 Nisan tarihinden itibaren 4 ay geçerli olacak ek ödemenin dağıtımı ile ilgili yazı dün yayınlanmıştır. Söz konusu düzenleme, ısrarla dile getirmemize rağmen süresi, kapsayıcılığı ve adaleti açısından yine çok büyük sorunlar içermektedir. Bu düzenleme Aile Hekimliği çalışanlarının görmezden gelindiği, Genel idari ve yardımcı hizmetlerin yok sayıldığı, aşılama faaliyetlerini sürdüren çalışanların kapsam dışı bırakıldığı bir düzenlemedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında fedakârca görev yapan binlerce çalışanın kapsam dışı bırakıldığı, makul bir artışın olmadığı, kelimelere ve hesaplara boğulan ama sonucunda ortaya kabul edilebilir bir dağıtımın konulamadığı bir düzenleme. 2021 yılının ilk 3 ayının yok sayıldığı, geçmişteki kayıpların telafi edilmediği her düzenleme çalışanların beklentisini karşılamaktan çok uzaktır.” dedi.

Birçok ülkede sağlık çalışanlarına net bir zam, belli bir ikramiye verildiğini kaydeden Dağlıoğlu, Sağlık Bakanlığının adına tavandan ek ödeme diyerek sağlık çalışanlarına adeta ikinci bir maaş veriliyormuş gibi bir algı yapmayı bırakması gerektiğini söyledi. Dağlıoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “Türk Sağlık Sen olarak başından beri savunduğumuz sağlık çalışanlarına tek ödeme şeklinde maaşa zam yapılması en makul, çalışanın beklediği ve hakkaniyetli çözüm yoludur. Sağlık Bakanlığı’nın tüm kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve üniversite hastanelerindeki çalışanları kapsayacak böyle bir iyileştirme ile ancak makul olan hayata geçecektir. Aklın yolu birdir. Israrla yanlış yapılarak doğrunun da bulanamayacağı bir gerçektir. Kalıcı ve sürdürülebilir, beklentileri karşılayan bir ücret politikası zarurettir. Sağlık Bakanlığı yüzünü çalışanlarına dönmeli ve pandeminin kahramanlarına hakkını teslim etmelidir. Türk Sağlık Sen olarak biz maaşa zam şeklinde tek ödemeyi ısrarla dile getirmeye ve bu yönde adım atılması gerekliliğini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.”

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