Bir yıllık emeği küle döndü Çıkan yangın buğday tarlasını küle çevirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde buğday ekili 48 dönüm arazi rüzgarın da etkisiyle yangın çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangın sonucu 48 dönüm ekili arazi küle döndü. Bir yıllık emeğinin küle döndüğünü gören tarla sahibi çaresizlik içinde emeklerinin küle dönüşünü izledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde çıkan yangında, hasat zamanı gelen 48 dönüm araziye ekili buğday kül oldu. Saat 14.30 sıralarında henüz neden çıktığı belirlenemeyen ve yol kenarındaki otlardan başladığı öğrenilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm tarlayı sardı. Alaşehir itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine yetişmesine rağmen, 48 dönüm buğday tarlası rüzgarın şiddetiyle küle döndü. Yangına Alaşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sarıgöl ve Salihli itfaiye ekipleri de destek verdi.



On gün sonra hasat yapacaktı

Hasat olmasına on gün kaldığını söyleyen tarla sahibi Yusuf Can, "Tam ekin alacağımız zamanda, bir senelik emeğimiz gitti. 48 dönüm buğday yandı. Yakanlardan Allah razı olsun. Bir yıllık gelirimizi heba ettiler. Neden ve nasıl çıktığını bilmiyoruz." dedi.

