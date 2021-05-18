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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın’dan pazaryeri müjdesi

İHA

Başkan Akın’dan pazaryeri müjdesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mayıs ayı meclis toplantısında Camiönü Pazaryeri ile ilgili müjdeyi kamuoyuyla paylaştı. Meclis toplantısında ayrıca İsrail kınanarak Filistin’e tam destek verildi.
Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Camiönü’nde pazar yeri olarak kamulaştırılan ve geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilen alanın yeniden Turgutlu Belediyesine devredileceğini ifade eden Başkan Çetin Akın, söz konusu alanda pazar yeri projesinin başlayacağı müjdesini de vermiş oldu.
Başkan Çetin Akın konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Camiönünde çukur bahçemiz vardı. Pazar yeri olarak kamulaştırılmış bir yer. Bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu yerin bize devri ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi bu yer ile ilgili 362 bin lira gibi bir para ödemiş. O parayı da almayarak bir protokol ile bize söz konusu yeri devredecekler. Resmiyette bir aksilik çıkmazsa mahkemede de son noktaya gelinmiş. Ancak kasamızdan kamulaştırma sebebiyle 1 milyon 200 bin gibi bir para çıkacak. Bu ücreti de yatıracağımızın taahhüdünde bulundum. Camiönü’ndeki bu alan Turgutlu Belediyesinin malıydı, Turgutlu Belediyesine geri geliyor. Vatandaşlarımıza aynı zamanda müjdeyi de verelim. Altı otopark üstünü pazar yeri olarak kullanılacak projemiz de hazır, böylece yoldaki pazarı oraya taşıyacağız. Bir aksilik olmazsa Camiönü’ndeki bu alanın devri ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında adımı atmış olacağız. Projemize ciddi bir katkı sunmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederim.”

Turgutlu Belediye Meclisinden Filistin’e destek bildirisi
Mayıs ayı meclis toplantısında İsrail’in arife günü başlattığı Filistin’e ve sivillere yönelik saldırılar da kınandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Millet İttifakı üyelerinin imzaladığı ortak bildiriyi okudu. Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: “Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Turgutlu Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”
Cumhur İttifakı üyeleri de bildiriye katıldıklarını belirterek İsrail’i kınadı.

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