1 kişinin öldüğü kaza, kamerada

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Yunusemre ilçesinde Savaş Kahraman (47) yönetimindeki 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe (28) yönetimindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı. Kahraman'ın savrulan otomobili, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, sürücülerden Avni Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe ile diğer araç sürücüsü Savaş Kahraman ise ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Avni Gökçe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, mobese kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-05-19 11:01:30



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