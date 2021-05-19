Manisa potada rövanşa çıkıyor

MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off'a isimlerini yazdıran iki takımı, yarın evlerinde rövanş maçları oynayacak. Samsunspor'a deplasmandaki ilk karşılaşmayı 73-65 kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibini Muradiye Spor Salonu'nda saat 15.00'te seriyi eşitlemek için ağırlayacak. Mamak Belediyespor'a çok çekişmeli geçen ilk maçta 94-93 mağlup olan Akhisar Belediye Basketbol, saat 17.00'de Belediye Spor Salonu'nda rövanşı oynayacak. İki ekip, 2 galibiyet alan tarafın yarı finalist olacağı çeyrek finallerde rövanşları kazanıp serileri deplasmandaki son maça taşımaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-05-19 11:16:53
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