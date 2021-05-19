Kardeşler arası oda kavgası kanlı bitti İki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşlerden biri diğerini av tüfeğiyle vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kardeş arasında inşaatı tamamlanan evde oda seçimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşlerden biri çatı katından aldığı av tüfeğiyle diğerini vurarak öldürdü.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Çakmakçı ile kardeşi Yunus Çakmakçı arasında inşaatı tamamlanan yeni evlerinde oda seçimi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Murat Çakmakçı çatıya çıkarak av tüfeğini aldı. Eve iner inmez Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş etti. Yunus Çakmakçı kanlar içinde yere yığılırken sesi duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Silah sesi sonrası olay yerine gelen yakınları ile Murat Çakmakçı arasında arbede yaşandı. Akrabaları tarafından darp edilen Murat Çakmakçı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 acil servis ekibi sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yunus Çakmakçı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmakçı hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren Murat Çakmakçı ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Çakmakçı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken olayda kullanılan av tüfeği ise polis tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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