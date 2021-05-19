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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

İHA

Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa'nın ilçelerinde de kutlandı.
Manisa'nın Kula, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Çelenk sunma törenleri yapılan ilçelerden bazılarında halk oyunları gösterileri ve türküler eşliğinde bayram kutlanırken bazı ilçelerde de şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.

Kula'daki kutlamalar
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılı münasebetiyle Kula’da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Covid19 tedbirleri kapsamında Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Kula'da Değerli Zamanlar Projesi kapsamında mahalli sanatçı Sami Dinç ve öğrencisi Zeynep Derya Durgut, okuduğu türkülerle büyük beğeni topladı. Çelenk sunma töreninin ardından programa katılan protokol üyeleri, gazilerle birlikte ilçe şehitliğini ziyaret edip kahraman şehitlerin ruhlarına dualar okudu. Program, Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretle son buldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Alaşehir'deki kutlamalar
Alaşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları törenlerle yapıldı.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ulaştırma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Cumhuriyet Başsavcı vekili Tülay Pekmezci ve vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk Anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Törende günün anlamına uygun şiirler okunurken bayram dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Eğitimi Müdürlüğü Halk Oyunları öğretmeni Emine Sert tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ise izleyenler tarafından coşkuyla izlendi. Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Türk Bayrağı açarak vatandaşları coşturdu. Halk oyunları ekibi uzun süre alkışlandı.

Salihli'deki kutlamalar
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa’nın Salihli ilçesinde sade çelenk sunma töreniyle kutlandı. Salihli’de de Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Korona virüs önleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.” diye konuştu. Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya Cevabı Melih Kemaloğlu ve Bensu Kanat tarafından okunurken, 19 Mayıs Gençlik Marşı Ceren Yılmaz, 19 Mayıs Şiiri ise Nehir ekşi tarafından okundu. Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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