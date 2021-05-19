Manisa’da site sakinlerinden muhteşem kutlama Bandolu 19 Mayıs kutlaması Bandolu, harmandalılı kutlama Bera Topaç: “Değişik bir duygu yaşadık”

Manisa’nınn Salihli ilçesinde bulunan bir sitenin yönetimi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bando takımıyla anlaşıp kutlama programı düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan kutlama programında gençler 19 Mayıs’ı doyasıya kutlarken site sakinleri harmandalı oynadı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir sitede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı farklı bir etkinlikle kutlandı.



“Harika mini konser düzenledik”

Sitenin yönetim kurulu başkanı Alper Erdoğmuş, Salihli’de ilk defa düzenlenen etkinliğe yoğun bir ilgi gösterildiğini söyledi. Erdoğmuş konuşmasına şöyle devam etti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Park Atabey Sitesi yönetimi olarak bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Bizim için önemli olan, değerli olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ülkemize bıraktığı emanetleri çocuklarımıza anlatmak öğretmek ve bayrağı onlara devretmek. Bayrağı, onlar tarafından en yükseklere taşımaları için gereken çabayı göstermelerine katkı sağlama adına bu etkinliği düzenledik. Çok mutlu ve gururluyuz. Katılan bütün site sakinlerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik için Salihli’mizin önemli müzisyenlerinden Salih Kandaş ve ekibiyle birlikte sitemiz bahçemizde harika bir konser düzenledik” dedi.



“Değişik bir duygu yaşadık”

19 Mayıs kutlamalarına katılan site sakinlerinden Furkan Eymen Ekinci “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladık. Atatürk’ü anıyoruz ve arıyoruz” derken, Elif Erdoğmuş ise “Bu etkinliği sitemizde ilk kez düzenledik. Çok memnun kaldık. Bando takımı tarafından seslendirilen şarkılar çok güzeldi. Bu etkinlik gerçekten çok gurur vericiydi. Çok mutlu olduk” dedi. Bera Topaç adlı site sakini ise “Çok güzel ve değişik bir duygu yaşadık. Sitemizde yaşayan herkes ve tüm arkadaşlarım bu etkinliğe katıldılar. Çok mutlu olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.