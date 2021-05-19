Yunusemreliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı

Yunusemre Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşattı. Belediye ekipleri sesli araç ile bayrama özel şarkılar ve şiirlerle cadde ve sokakları gezdi. Esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Yunusemre Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşların bayram coşkusunu yaşamasını sağladı. Bayrama özel şiirler ve şarkıları sesli araç ile ilçede gezdiren ekipler, esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Sesli aracımız ilçemizde dolaşarak şiirler ve şarkılar ile vatandaşlarımıza bayram coşkusunu yaşattı. Şanlı Türk bayrağımızı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hediye ettik. Gençlerimizin bayram coşkusuna ortak olduk. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

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