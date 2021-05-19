Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal Marşı'nı okudu Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen gösterilerle kutlandı

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen sportif gösterilerle kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı kutlamalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’inci yıldönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlar saat 19.19’da hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleri ve sporcular katıldı.

Saatler 19.19’u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İstiklal Marşının 10 kıtasına Manisalı gençler de eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak balonları gökyüzüne saldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da törene canlı bağlantıyla katılarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen törenlerde sporcular sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan büyük alkış aldı.

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