Salihli’de “19 Mayıs” coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de “19 Mayıs” coşkusu

İHA

Salihli’de “19 Mayıs” coşkusu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde belediye, emniyet ve jandarma araçları ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda konvoy düzenlendi. Siren sesleriyle şehir turu atılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Polis, jandarma ve zabıtaya bağlı motorlu ekipler, saat 19.19’u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Kent Meydanından başlayan kortejle Salihli halkını selamlayan ekipler, cadde ve sokaklarda şehir tur atarak tüm vatandaşların 19 Mayıs bayramını kutladı. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerin gerçekleştirdiği 19 Mayıs korteji, Kent Meydanında hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Korona salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyu düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak istediklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerimiz, marşlar eşliğinde halkımızı selamlayarak tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs bayramını kutladı. 19 Mayıs kortejine katılan polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize bizlere yaşattıkları bayram coşkusundan dolayı teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADES'i kullanan kadın hayata tutundu Kocasının baltalı saldırısına uğrayan kadın KADES uygulaması sayesinde zarar görmeden kurtuldu Eli baltalı saldırgan adam ise polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER KADES'i kullanan kadın hayata tutundu Kocasının ...
Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal Marşı'nı okudu Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleştirilen gösterilerle kutlandı
YEREL HABERLER Manisalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstiklal ...
Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi tutuklandı Paylaşılamayan oda bir kardeşi mezara diğerini cezaevine gönderdi
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi ...
Yunusemreliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı
YEREL HABERLER Yunusemreliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı
Manisa'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu 5 adrese yapılan operasyonda bin 702 adet sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu 5 adrese ...
Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele
YEREL HABERLER Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik ...
Başkan Akın’dan 19 Mayıs’a özel etkinlik
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan 19 Mayıs’a özel etkinlik
Büyükşehirden kırmızı-beyaz aydınlatma
YEREL HABERLER Büyükşehirden kırmızı-beyaz aydınlatma
Salihli'nin cadde ve sokaklarında bayram coşkusu
YEREL HABERLER Salihli'nin cadde ve sokaklarında bayram coşkusu
Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu evlere ...
Manisa’da 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 4 gençten birinin uyuşturucudan diğer 3’ünün ise intihar sonucu öldükleri açıklandı
YEREL HABERLER Manisa’da 4 gencin ölümündeki sır perdesi ...
Manisa’da site sakinlerinden muhteşem kutlama Bandolu 19 Mayıs kutlaması Bandolu, harmandalılı kutlama Bera Topaç: “Değişik bir duygu yaşadık”
YEREL HABERLER Manisa’da site sakinlerinden muhteşem kutlama Bandolu ...
Salihli Meclisi İsrail’i kınadı
YEREL HABERLER Salihli Meclisi İsrail’i kınadı
Manisa'da 4 gencin ölümü; 1'i uyuşturucudan, 3'ü intihar etmiş
YEREL HABERLER Manisa'da 4 gencin ölümü; 1'i uyuşturucudan, 3'ü ...
Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu
Şehzadeler’den esnafa 1919 Türk bayrağı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: "Milli ve dini günler ortak paydamızdır. Bayrağımız hepimizin ortak paydasıdır"
YEREL HABERLER Şehzadeler’den esnafa 1919 Türk bayrağı Şehzadeler ...
19 Mayıs coşkusunu ameliyathanede zeybek oynayarak yaşadı Manisalı doktordan sağlık çalışanlarına moral zeybeği
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusunu ameliyathanede zeybek oynayarak ...
Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu
YEREL HABERLER Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu
1 kişinin öldüğü kaza, kamerada/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü kaza, kamerada/ Ek fotoğraflar
Kardeşler arası oda kavgası kanlı bitti İki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşlerden biri diğerini av tüfeğiyle vurdu
YEREL HABERLER Kardeşler arası oda kavgası kanlı bitti İki kardeş ...
Manisa potada rövanşa çıkıyor
YEREL HABERLER Manisa potada rövanşa çıkıyor
Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla kutlandı
YEREL HABERLER Pandeminin gölgesinde bayram kutlaması Manisa’da 19 ...
1 kişinin öldüğü kaza, kamerada
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü kaza, kamerada
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü Feci kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü Feci kaza ...